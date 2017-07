Se billedserie Anette Hansen sidder omgivet sine spirende planter.

Man skal kunne hygge sig i sin have

Ringsted - 11. juli 2017 kl. 13:58 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Ingen have passer sig selv. Men det er en stor ros til haveejeren, hvis det ligner, at haven passer sig selv.

Ordene kommer fra 67-årige Anette Hansen, der lørdag havde inviteret alle interesserede til åben have i sin flotte have i Valsømagle ved Ringsted.

Ifølge Anette Hansen handler det nemlig ikke om, hvorvidt haven indeholder overvældende samlinger af sjældne planter eller sirligt anlagte bede. Tværtimod fortæller hun, at en have er et sted, hvor man skal føle sig godt tilpas, og hvor planterne skal have lov til at folde sig ud.

- En have skal ikke være fejlfri. Det handler om, hvorvidt man kan lide sin have. Nogle går meget op i store plantesamlinger, men ikke mig. Jeg går op i, om der er hyggeligt at være, lyder det.

Anette Hansen bliver afbrudt af to besøgende, der bærer en kurv fyldt med planter. De forhandler lidt, og kort efter går de fra haven med favnen fyldt med flora. De smiler, og de tager en kop kaffe på vej ud.

- En have er ikke en levevej. Det skal være et dejligt sted at være, og man skal hygge sig, slår hun fast.