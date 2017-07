Også i fremtiden vil Ringsted Apotek have en vagtordning. Foto: Dan Qvitzau

Mærkelig proces om apotekernes vagter

Ringsted - 05. juli 2017 kl. 18:25 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det har været en mærkelig proces, siger formanden for Sjællands Regionsråd, Jens Stenbæk (V), i sin første officielle kommentar til, at Ringsted Apotek alligevel fik lov at beholde sin vagtordning med salg af medicin til akut syge uden for normal åbningstid.

Til trods for megen kommunikation mellem Region Sjælland og Lægemiddelstyrelsen er det eneste håndfaste, førstnævnte hidtil har modtaget, en lille oversigt over, hvilke apoteker, som fortsat (alligevel) har vagtordninger.

Derimod fik Ringsted Apotek hurtigt et brev, så DAGBLADET allerede den 28. juni kunne fortælle om redningen af vagtordningen - til apotekerens, borgmesterens og formentlig alle kommunens borgeres tilfredshed. Det har givetvis været været den højrøstede modstand fra »gulvet«, der har rykket ved afgørelsen.

- Det er rigtigt godt for forbrugerne i Ringsted Kommune og i hele regionen, at der opretholdes et uændret antal vagtapoteker, understreger Jens Stenbæk, som meget mod sin vilje er kommet til at stå som skurk i Ringsted-sagen.

Efter de foreliggende opysninger var det oprindeligt Lægemiddelstyrelsen (og dermed dybest set regeringen), som bad Region Sjælland om at finde et apotek, hvis vagtordning kunne spares væk, fordi styrelsen overordnet ønskede at begrænse og centralisere antallet af sådanne apoteker - ligesom alt andet i dette kongerige samles i færre enheder.

Jens Stenbæk undrer sig over, at Region Sjælland ikke tidligere i forløbet fik at vide, at det var muligt at bevare alle vagt-apotekerne, altså også det i Ringsted.

- Vi endte med at få et godt resultat, men det har været en dårlig proces, og dét vil jeg tage op med ministeren. Jeg er tilfreds med, at vi er landet, hvor vi er, men jeg ønsker ikke at komme i en lignende situation igen, og vi mangler stadig at få en forklaring på forløbet, understreger Jens Stenbæk.