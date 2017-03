Se billedserie Mandegrupperne mødes altid i naturen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Mænd finder fællesskab i skoven

Ringsted - 01. marts 2017

Til trods for regnen ligger Bo Johannes Thiesen på knæ og puster til gløderne for at få gang i ilden. Hver onsdag står han i spidsen for en mandegruppe, hvor deltagerne samles rundt om et bål i skoven.

DAGBLADET møder ham imidlertid ved bålstedet i haven i det bofællesskab i Jystrup, hvor Bo Johannes Thiesen bor med sin kone og datter.

Formålet med mandefællesskabet er at skabe et frirum, hvor mændene kan tale om de ting, der optager hver enkelt.

Det er noget mange mænd mangler, mener initiativtageren, som selv har gået i en anden mandegruppe, før han sprang ud som arrangør.

- Man er også en del af et mandefællesskab, når man går til fodbold eller håndbold, men der bliver bare ikke rigtigt talt om det, der virkelig betyder noget, siger han.

Med mandefællesskabet vil han gerne gøre det mere acceptabelt for mænd at vise sårbarhed.

- Det har ikke været så cool at være sårbar. Det vil jeg gerne lave om på. Jeg mener ikke, man skal sidde og flæbe i et hjørne, men blive bedre til at mærke efter, hvad man føler og italesætte det.

Når man har en bedre kontakt med følelserne, er det ifølge Bo Johannes Thiesen også nemmere at træffe de rette livsvalg.

- Vi har så travlt med at få en karriere, en god kone og nogle lækre børn. Men hvad vil vi egentlig? Hvad er vores mission i livet?

Det er noget af det, han gerne vil have deltagerne til at reflektere over. Ikke at karriere og familie behøver være det forkerte valg, det er bare godt at træffe bevidste valg og ikke blot følge med strømmen, mener den 38-årige initiativtager, der selv er uddannet cand. mag. og tidligere blandt andet har arbejdet på den danske ambassade i Syrien.

Når der ifølge Bo Johannes Thiesen er brug for et mandefællesskab, handler det også om, at samfundet befinder sig i en brydningstid, hvor mandens rolle er på vej til at ændre sig.

- Jeg oplever, at der er noget der rører sig, at der er et behov for at gøre tingene på en anden måde. Og det gælder også mandens rolle. Hvis vi ikke længere er dem, der skal forsørge familien, hvad skal vi så? Jamen så skal vi måske ud og møde nogle mennesker med åbenhed og nærvær.

Vil man høre mere om mandefællesskabet, har Bo Johannes Thiesen et infoarrangement ved bålstedet i haven på Skjoldenæsvej 36 den 16. marts klokken 20.