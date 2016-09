Se billedserie Jørgen Lydolph elsker at sælge is, og det er ikke lykkedes ham at stoppe, selv om han har forsøgt flere gange. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Lydolph ismand fylder 80

Ringsted - 15. september 2016 kl. 14:14 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jørgen Lydolph langer is over disken i et tempo, der kan gøre selv en rutineret butiksekspedient forpustet.

Det gør han også i dag, torsdag, i sin isbar i Tinggade i Ringsted, selv om alle hans kunder nok ville tilgive, at han tager en enkelt fridag.

Den vellidte ismand fylder trods alt 80 år i dag.

Lydolphs isbar i Ringsted er hans femte. Den åbnede 12. marts 2015, og lige som med isbarerne i Tisvildeleje, Gilleleje, Hellerup og Nakskov er det endt med lange køer ned ad gaden.

- Jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg kan godt lide at sælge is, og for mig er der ingen forskel på store og små. Jeg elsker at snakke med folk. Jeg føler mig som en 30-årig. Jeg har det bare knaldgodt, så hvorfor skulle jeg stoppe, siger Jørgen Lydolph.

Også i Ringsted er hans isbar blevet en overvældende succes. Og tidligere kunder kommer gerne langvejs fra for at købe is og få en sludder hos ham:

- Folk kender mig fra Hellerup, Tisvildeleje, Gilleleje og Nakskov. Så laver de en tur ud af det. Nogle kommer med deres børnebørn og fortæller: Ham købte jeg is af som barn.

Jørgen Lydolph bor egentlig i Helsinge med sin kone, men han har fået en lille lejlighed ved sin af isbaren, så han ikke behøver at køre så langt hver dag.

Ismanden fejrer sin fødselsdag med nærmeste familie, når issæsonen er slut og butikken lukker søndag den 2. oktober.