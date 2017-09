Det er etape et af et nyt stort erhvervsområde, som Ringsted Kommune nu bruger penge på at klargøre til salg. Foto: Ringsted Kommune Foto: Mads Nissen/Scanpix Denmark

Luft til at bruge 150 millioner kroner

Ringsted - 12. september 2017 kl. 14:40 Af Jakob Fønss

Efter en årrække med en stram økonomisk politik er der nu kommet så mange penge i Ringsted Kommunes kasse, at der er råd til at bruge nogle af pengene på investeringer, der skal gøre Ringsted Kommune attraktiv for flere virksomheder og borgere.

-Vi foretager et paradigmeskifte i forhold til tidligere, idet vi nu begynder at bruge noget af vores kassebeholdning til at vækste nye bolig- og erhvervsområder, så vi investerer i fremtiden, sagde borgmester Henrik Hvidesten (V) på mandagens byrådsmøde.

Et enigt byråd bakkede op om den nye økonomiske politik, der indebærer, at den fremtidige kassebeholdning i gennemsnit skal være 150 millioner kroner. Da den gennemsnitlige kassebeholdning i øjeblikket ligger på 295 millioner kroner, er der lidt at arbejde med.

Byrådet besluttede i aftes, at bruge de første små ni millioner kroner til byggemodning af første etape af et nyt stort erhvervsområde på Jordemodervej langs med motorvejen.