Louise Elholm tager tilbage i skole

Vigersted: Mandag d. 19. september er flere af landets politikere inviteret til en dag på skolebænken for at få oplevelsen af, hvordan hverdagen fungerer i folkeskolen. Derfor tager det lokale folketingsmedlem fra Venstre, Louise Elholm, på besøg på Vigersted Skole i Ringsted. Men det bliver ikke en helt almindelig skoledag, hun møder på Vigersted Skole. På mandag bliver skolen til en Unicef Rettighedsskole.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at være med på Vigersted Skole på mandag, fordi jeg vil gerne se, hvordan skolen fungerer i dag. Det er spændende at komme ud og opleve det på egen hånd. Jeg har selv børn i skolealderen, så jeg oplever folkeskolen hver dag fra deres side - og det bliver sjovt at prøve det selv. Jeg er tidligere familieordfører, og det ligger mig nært, at det er en UNICEF-dag med fokus på børns rettigheder, fordi børneområdet optager mig rigtig meget. Jeg glæder mig meget til at se, hvordan børnene vil arbejde med FN's Børnekonvention, og hvordan de vil bruge det.