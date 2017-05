Lokaltog har valgt Ringsted til placering af virksomhedens nye hovedkontor. pr-foto

Lokaltog får hovedkontor i Ringsted

Ringsted - 20. maj 2017

Sent fredag eftermiddag meddelte Danmarks næststørste jernbanevirksomhed Lokaltog A/S, at man vil placere sit hovedkontor i Ringsted.

- Lokalbanerne er tæt forankret i lokalmiljøerne og bidrager til at drive trafik ind mod de store købstæder på Sjælland. Vi er derfor også glade for snart at kunne åbne det nye hovedkontor i Ringsted. siger Movias administrerende direktør og bestyrelsesformand for Lokaltog A/S Dorthe Nøhr Pedersen i en pressemeddelelsen.

Siden 1. juli 2015 har lokalbanedriften på Sjælland været samlet i ét lokalbaneselskab: Lokaltog A/S, som dermed blev Danmarks næststørste jernbanevirksomhed.

Lokaltog driver Lollandsbanen, Østbanen mod henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads, Tølløsebanen og Odsherredbanen, Lille Nord, Gribskovbanen mod henholdsvis Tisvildeleje og Gilleleje, Hornbækbanen, Frederiksværkbanen og Nærumbanen og betjener årligt godt 10 millioner passagerer på hele Sjælland og Lolland-Falster.

Ved at samle selskaberne og de knap 450 medarbejdere fordelt ud over hele Sjælland i ét baneselskab, fik man skabt en endnu stærkere organisation med mulighed for at høste yderligere synergier.

En omfattende proces Lokaltog forventer at flytte ind i det nye hovedkontor sidst på året. Det er endnu ikke oplyst, hvor hovedkontoret skal ligge i Ringsted.fønss