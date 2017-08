Se billedserie Hvis eleverne får sund kost, får de også mere energi til at lære nye ting og lege med kammeraterne. pr-foto

Lokale skoler sætter tænder i projekt

Ringsted - 07. august 2017 kl. 15:31 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt 50 skoler i Region Sjælland er med i det nye EU-støttede Projekt Sund Skole, der skal hjælpe både medarbejdere, forældre og elever med at skabe nye og sunde årgange. Med konkrete værktøjer får de tilmeldte skoler hjælp til at sætte næring til læring på skoleskemaet.

Blandt de skoler, der starter en Årgang Sund ved skolestart 2017, er seks fra Ringsted. Det er Ådalskolen, Byskovskolen, Vigersted Skole, Valdemarskolen, Sct. Joseph Skole og Nordbakkeskolen.

Efter sommerferien bliver softice og grillpølser skiftet ud med fiskefrikadeller og dadel-hapsere. I hvert fald er en del af målet med det nye EU-støttede Projekt Sund Skole, som Mejeriernes Skolemælksordning netop har sat i søen sammen med 50 skoler i Region Sjælland og mere end 350 skoler landet over, at indskolingselever skal lære at spise sundt.

- Vi ser ofte, at det er i indskolingen, at børnene virkelig kan rykke sig. I de små klasser har børnene stadig madpakke med hjemmefra, de drikker stadig skolemælk, og det er i det hele taget her, de gode kostvaner skal cementeres. Derfor sætter Projekt Sund Skole først og fremmest fokus på de yngste elever, siger projektleder hos Mejeriernes Skolemælksordning, Louise Poulsen, der er begejstret over de mange skolers store interesse for projektet.

Projekt Sund Skole er udviklet af Mejeriernes Skolemælksordning til elever fra 0.-3. klasse. Med undervisningsmateriale og sjove opgaver sætter projektet fokus på spisepauser, sunde madpakker og drikkevaner i skoletiden.

Valdemarskolen i Ringsted er en af de skoler, der allerede har tilmeldt sig. Her er omkring 350 elever fra indskolingen klar til at sætte tænderne i Projekt Sund Skole.

- Det er vigtigt, at vi lærer eleverne, at sund mad giver mere energi og gør dem friskere, både i timerne, og når de leger med deres kammerater. Ved at sætte fokus på det i indskolingen kan vi også være med til at forhindre, at eleverne får usunde vaner, som de skal slås med i mange år, siger lærer Lotte Toftegaard fra Valdemarskolen i en pressemeddelelse.

Projektet er gratis at deltage i, og materialet, der kan hentes digitalt, er delt op i emner som sociale aktiviteter, forældreinvolvering, faglighed og kreative aktiviteter. Klasserne kan blandt andet finde på et sundhedsslogan, lave mad med mor og far i skolekøkkenet, lære hvilken mad man fik i gamle dage - eller udsmykke skolen.

- På Valdemarskolen har vi i forvejen meget fokus på sundhed og kost. Men Projekt Sund Skole giver os mange nye idéer til undervisningen, og materialet er nemt at gå til. Vi ser også frem til at få idéer til, hvordan vi får forældrene endnu mere på banen, når det gælder sund mad, siger Lotte Toftegaard.

En af skolernes store udfordringer i forhold til en kostorienteret sundhedsagenda er samarbejdet mellem skole og hjem. Derfor er netop samarbejdet med elevernes forældre en central del af Projekt Sund Skole.

- Hovedparten af danske børn tilbringer mellem seks og ni timer i institution og skole. Det betyder, at de skal have dækket op til 50 procent af deres daglige energibehov i skoler og institutioner, og en sund frokost øger børns indlæringsevne, siger Louise Poulsen.