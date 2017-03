Se billedserie Rødt og print bliver ifølge Heidi Lønborg moderne til sommer. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Lokal tøjbutik klæder nummerpige på

Ringsted - 03. marts 2017 kl. 14:16 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag begynder de Sjællandske Mesterskaber i boksning, som løber over hele weekenden i Benløse Hallen. Tøjbutikken Lønborg i Tinggade i Ringsted er i den forbindelse blevet bedt om at stå for tøjet til nummerpigen, den 20-årige Anne-Sofie Høj Petersen fra Ringsted.

Indehaveren af butikken Heidi Lønborg har fundet i alt otte forskellige sæt tøj, som nummerpigen vil skifte imellem under kampene.

- Jeg har fundet noget, der larmer lidt. Der er masser af print og knald på farverne, siger Heidi Lønborg og viser en gul kjole, mønstrede bukser og en rød habitjakke frem. Det tøj hun har valgt lægger sig i tråd med den kommende trend, fortæller hun:

- Tendensen har længe været, at alt skulle være ret basic, men nu kommer der mere knald på, og man må gerne blande det feminine, det sporty og det rå.

Hun er glad for, at hun blev spurgt, om hun kunne varetage opgaven, for det er god reklame for butikken.

- Det er en fed måde at blive promoveret på. Forhåbentligt kan det gøre, at flere får øje på, at vi er her, siger butiksejeren.

Heidi Lønbrog har også selv stået for at finde en nummerpige. Det gjorde hun via opslag på de sociale medier.

- Der var en del piger, der skrev, men mange af dem havde også nogle andre ting, de skulle i weekenden. Anne-Sofie var den, der var mest fleksibel. Jeg kendte hende ikke rigtigt i forvejen, men hun har været her som kunde tidligere, siger hun.