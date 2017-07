Se billedserie Ole Schrøter og Hans Kamp (th) er pavestolte over hele to sølvmedaljer til spiritussens verdensmesterskaber. Et bærende element i deres Ginscape er havtorn plukket af dem selv på Bornholm. Så til august pakker de havehandskerne, drager til Nexø og plukker megamange havtorn. Foto. Kim Rasmussen

Lokal sjællandsk gin i verdensklasse vinder dobbelt VM-sølv

Ringsted - 26. juli 2017 kl. 14:59 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hans Kamp og Ole Schrøter jubler i højeste A-dur, skriver DAGBLADET Ringsted

For kort tid siden stiftede de firmaet Scape Spirits med afdelinger i Ringsted og Rungsted for at udvikle deres egen, danske gin.

Det er kun to måneder siden, at de lancerede Ginscape, men allerede nu kan de kalde sig dobbelte sølvvindere i den mest prestigefyldte internationale konkurrence for vin og spiritus.

Onsdag formiddag blev det helt officielt, at ekspertdommere i International Wine & Spirits Competion kårer Ginscape som verdens næstbedste gin - gange to.

For Ole Schrøter og Hans Kamp får sølvmedaljer for både deres helt egen danske gin og for deres helt eget design af flaskens etiketter.

- Vi fik det at vide i torsdags, men vi måtte ikke sige det til nogen før i dag. Det er længe at holde på sådan en hemmelighed, fortæller Ole Schrøter til DAGBLADET Ringsted.

Det er gået med lynfart, siden de to meget glade mænd fik ideen til at skabe en dansk gin af international klasse.

- Det er kun to måneder siden, vi lancerede Ginscape, så det er meget stort, at vi allerede har opnået sådan en international anerkendelse, siger Hans Kamp.

