Lokal musikduo fornyr sig igen

Den lokale musikduo Me and Maria, som for nylig spillede til Ringsteds byfest, har netop udgivet en ny single med navnet: "Hvor kærligheden vugges."

En ganske særlig sang som klarer sig godt, både i Danmark og udlandet.

Sangerinden Maria Anna Rosenberg, som til daglig bor i Valsømagle, fortæller her hvad ordene i sangen betyder:

- Me and Marias nye single handler om at følge sit hjerte. Men for at følge sit hjerte må man være stille nok til at kunne høre, hvad det siger. Indeni stilheden giver hjertet sine svar. Det er det sted, fra stilheden, at jeg ønsker at møde andre mennesker, især når det kommer til at møde kærlighed. Hvis ikke man tør høre hvad hjertet siger eller hvis der er for meget støj, så tror jeg, det er svært virkelig at opleve kærligheden. I denne sang fortælles, hvordan det er at stå åbent i stilheden og være klar til at møde det som kommer, uddyber Maria Anna Rosenberg.

Duoen Me and Maria har efterhånden eksisteret i over et år. De har en lang række koncerter samt CD´en »The Beauty of Allowing All the Sad Songs« bag sig.

Alle deres seneste sange har hidtil været komponeret med engelske tekster, men med "Hvor kærligheden vugges" er deres første danske sang ude, hvilket for duoen har stor betydning:

- Det er noget helt særligt at synge på sit modersmål. Alt hvad man fortæller bliver forstået med det samme af dem som lytter, der er ingen misforståelser, som der kan være på andre sprog. Udtrykket er så rent og umiddelbart, når man skriver på sit eget sprog, og det gør det endnu mere sårbart at sende ud i verden. Derfor er vi så glade for at sangen er blevet godt modtaget. Den er meget speciel for os.

Men det er ikke kun herhjemme, at duoen oplever medgang. Johannes Pehrson, bassist, fortæller om sangens succes på den prestigefulde amerikanske hjemmeside for bassister, NoTreble:

- NoTreble udvalgte vores video i juli måned og omtalte os meget positivt. Det er svært at opnå, og endnu sværere med en dansk tekst. Men selv i USA er sangen blevet godt modtaget, fremhæver Johannes Pehrson.

Sangen kan høres på alle streaming tjenester samt youtube.

