Se billedserie Per Eghøj holder, sammen med sin 13-årige søn, den omkring 250 kilo tunge hammerhaj. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Lokal fisker fanger haj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal fisker fanger haj

Ringsted - 07. juli 2017 kl. 14:08 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Eghøj fangede for nylig en mere end tre meter lang hammerhaj, der vejede omkring 250 kilo, på en strand under sin ferie i USA. Det skriver Ekstra Bladet.

Episoden gik efterfølgende viralt i guds eget land, og flere amerikanske tv-stationer har bragt historien.

- Jeg er på tre ugers roadtrip med min kone og tre børn, men havde fået et tip fra min gode ven Jan om, at man kan fiske hajer fra stranden på det sted, siger Per Eghøj til Ekstra Bladet.

Han valgte derfor at allierer sig med en guide, der kendte området.

Efter at have fisket i bare en halv time fik den erfarne fisker bid, men han vidste endnu ikke, at han havde fået en velvoksen hammerhaj på krogen.

- Jeg vidste jo ikke præcis hvad det var, men min guide var ret sikker på, at det var en hammerhaj. I princippet havde jeg over en time til at tænke i, men man holder bare fokus på, hvor hårdt den kan presses uden at miste den, fortæller Per Eghøj til DAGBLADET.

Han fandt dog hurtigt ud af, at det var en større fangst, da der pludselig kom en rygfinne til syne i vandet.

- At se den store rygfinne var vildt, og at guiden gik i vandet sammen med hajen var surrealistisk, fortæller han til DAGBLADET.

Efter en brydekamp med hajen, kunne guiden trække den enorme fangst op på land. Her blev der taget billeder af hajen, før den blev sat fri igen.