Lønstigning er udsat et år

Lønnen til de politiske udvalgsformænd og - medlemmer i Ringsted Kommune kommer ikke til at stige i takt med, at borgmesterens løn i 2017 stiger over 30 procent. I hvert fald ikke i 2017. Det sørgede byrådet for på det seneste møde.

Først måtte rådet dog igennem en afstemning. Enhedslistens Jan Jakobsen ville ikke være med til, at byrådet atter skal drøfte regulering af vederlaget, når næste års budget skal forhandles.

- Enhedslisten mener ikke, der skal findes penge i kommunens budget hverken i 2017 eller 2018 til en forhøjelse af vederlagene. Vi mener, byrådet i forvejen fører en politik, hvor man skærer voldsomt på grupper i befolkningen, der er noget mere betrængte end dem selv. Det er uetisk at tage fra andre for at give til sig selv, sagde Jan Jakobsen.

Han bemærkede dog, at partiet gerne vil støtte, at man kan frikøbe byrådsmedlemmer, så de kan få mere tid til at passe deres byrådsarbejde.

Enhedslisten tog sagen op, fordi økonomiudvalget havde indstillet, at udvalgsposternes vederlag skal drøftes i budgetforhandlingerne for 2018 med en målsætning om, at honoreringen for at sidde i udvalgene skal reguleres i 2018.

Her vil man vende tilbage til de nuværende satser. Det vil sige, at medlemmer af udvalgene samlet set modtager 229 procent af borgmesterens løn til fordeling i mellem sig. Derved får de - lige som borgmesteren har fået i år - en klækkelig lønstigning. Bare først i 2018.

Når byrådet venter med lønstigningen, opnår man, at der på forhånd er afsat penge til udgiften. Borgmesterens løn derimod har byrådet ikke indflydelse på. Den er fastsat af Folketinget. For to år siden skete der en lignende regulering af vederlaget for byrådsmedlemmerne. Dengang steg vederlaget for menige medlemmer. Først nu er en aftale om borgmesterlønnen faldet på plads.

Der var ikke meget opbakning til Jan Jakobsens synspunkt. Flere af de øvrige byrådsmedlemmer med forskellig partifarve udtrykte derimod behov for en regulering, efter der ikke har været pillet ved vederlagene i en lang årrække, så man fortsat kan tiltrække dygtige og engagerede byrådspolitikere. Dog erkendte flere, "at det er en følsom sag", når man skal diskutere politikernes løn.

Resten af byrådet sagde i stedet ja til en uændret løn til udvalgsmedlemmerne i 2017 mod en forventet regulering - og lønstigning - i 2018.