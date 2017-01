Se billedserie Pia Beck er løbetræner i Benløse IF løbeklub. Foto. Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Løb med og find løbeformen på 13 uger

Ringsted - 05. januar 2017 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke noget, der hedder juleferie, ej heller sommerferie i Benløse IF's løbeklub. Her løber man året rundt, uanset vind og vejr.

Benløse IF løbeklub træner efter DGI's - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger - løbeprogram, »Løb med«. Det har klubben nu gjort et år med succes. Otte af løbeinstruktører fra Benløse IF løbeklub var på kursus, og står for træningen lokalt.

»Løb med« er et 13-ugers træningsforløb for begyndere samt let- til middeløvede. Alle kan være med, også selv om man ikke har løbet før. Hvis man som nybegynder følger programmet, så vil man efter 13 uges træning være i stand til at løbe fem kilometer. Øvede kan træne sig op til at løbe ti kilometer, også på 13 uger.

Benløse IF løbeklub har også et hold for øvede, der vil løbe et halvmaraton. Dette hold blev etableret, fordi nogle af dem, der havde trænet sig op til at løbe ti kilometer, gerne ville videre.

»Løb med«- programmet skiller sig ud ved, at der er meget styrketræning og udstrækning indlagt i programmet. Når et hold er ude at løbe, så stopper det for eksempel, hvis der er et græsareal, og så bliver der lavet styrketræning. Det kan være mavebøjninger, planke-, rygøvelser eller andet, som styrker kroppens muskulatur.

