Lions Club glæder sig over lokal opbakning

- Vi er klar igen om et år. Sådan lyder konklusionen fra Jan Fredholm, der er formand for Lions Ringsteds byfestudvalg, når talen falder på den netop overståede fest.

- Vi havde fire indbrud i vores køletrailer. To af gangene lykkedes det os at overraske tyvene, der var nogle unge mennesker, men de stak af. Vi havde også en forsinkelse torsdag aften på grund af et overrevet kabel, men ellers forløb festen som den skulle, lyder det fra Jan Fredholm, der mandag formiddag har indfundet sig i klosterlunden for at pakke de sidste ting ned.