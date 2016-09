Linedance giver motion og humør

- Fordelen ved linedance er, at man ikke behøver at have en partner med. Man kan komme som man er. Hvis man er nybegynder, lærer man trinene helt forfra, og de bliver så gentaget indtil man kan dem. Efterhånden som man bliver dygtigere, rykker man op på holdene, og til slut ender man hos de øvede. Selv de øvede skal bruge tid på at lære en ny dans, så linedance er for alle, fortæller Tina Neesby, som er instruktør hos de øvede.