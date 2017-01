- Hvis man etablerer en fælles ledelse af skoler på flere matrikler, stiger resultaterne over det tidligere niveau, siger centerleder Niels Egelund. PR-foto

Lettere at lukke skoler med områdeledelse

Ringsted - 22. januar 2017 kl. 17:49 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om Ringsteds politikere, med borgmester Henrik Hvidesten (V) i spidsen, fastholder, at det fortsat vil være en politisk beslutning, hvis der skal lukkes folkeskoler i kommunen, også selv om der måtte blive indført såkaldt områdeledelse - så erklærer en af Danmarks mest kendte pædagogiske eksperter, at det i praksis bliver lettere at lukke »afdelingsskoler« under en områdeledelse - end det er at lukke helt selvstændige skoler.

- Det er nemmere at lukke en afdeling end en hel skole - så vidt jeg skønner - for den har hverken egen ledelse eller bestyrelse, forklarer centerleder Niels Egelund fra DPU (Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse) over for DAGBLADET, og han fortsætter:

- Sammenlægning er ofte først skridt på vej mod nedlæggelse - og hvis skolen skal bevares, må den lokale befolkning se at få produceret nogle flere - mange flere - børn, ellers bliver det for dyrt og udynamisk, lyder det fra Niels Egelund.

- Vi har i mit center gennemført undersøgelser af, hvad der sker ved skolenedlæggelser eller sammenlægninger under én ledelse (men vi ved ikke endnu med sikkerhed, om det samme gælder for dagtilbud, men det gør det nok), uddyber Niels Egelund:

- Nedlægges eller sammenlægges skoler, falder resultaterne i de nationale test, men resultaterne kommer tilbage til niveauet efter tre år. Er der tale om fælles ledelse af skoler på flere matrikler, stiger resultaterne over det tidligere niveau, formentlig fordi de små enheder bliver checket og ikke får lov at køre rundt i egne kendte cirkler over lang tid.