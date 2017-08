Lettere at blive en sund mand i Ringsted

Mænds Mødesteder i Ringsted holder til i den røde pavillon ved Ahorn Hallen. Der er fast møde hver onsdag fra klokken 14. Derudover arrangeres der forskellige udflugter. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ringsted - 23. august 2017 kl. 15:06 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Er du mand og vil leve sundere, så er Ringsted Kommune et godt sted at bo. Kommunen springer fra en bundplacering til en top-placering i en undersøgelse om indsatser for mænds sundhed.

Sundhedsinitiativer som »Mænd og Motion« og »Mænds Mødested« samt deltagelse i Mens Health Week i juni måned, giver Ringsted Kommune den næsthøjeste vurdering i en ny undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed.

Placeringen er en markant forbedring i forhold til sidste år, hvor kommunen fik den laveste placering i rangeringen af de kommuner, der svarede i undersøgelsen. Fra kommunens side er der begejstring over hoppet op ad listen.

- Det er vi rigtig glade for. For vi har gjort en indsats for at lave nogle tilbud, der imødekommer mændene. Så det er rigtig dejligt, at vi kan mærke det på vurderingen, siger Josephine Biessy, der er udviklingskonsulent i Ringsted Kommune.

Det er pålagt kommunerne at lave forebyggende og rehabiliterende indsatser før og efter en eventuel sygdom - en opgave, der tidligere har ligget hos regionerne. Særligt for mænd er den indsats nødvendig. Det siger Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed.

- Når vi ved, at mænd især klarer sig rigtigt dårligt, når de har været syge, er det vigtigt at der er nogle tilbud, hvis vi skal have nedbragt den øgede dødelighed, siger Svend Aage Madsen.

Han påpeger, at mænd i snit har 40 procent større risiko for at dø af en livstruende sygdom, end hvis en kvinde får en tilsvarende sygdom. Det skyldes, at mænd udskyder lægebesøg og generelt tager dårligt vare på sig selv.

Det er også derfor, at Ringsted Kommune har lavet forskellige sundhedstiltag, der udelukkende er målrettet mænd.

- Vi har flere kvindelige borgere, der benytter sig at de allerede eksisterende sundhedstilbud. Kvinderne kommer af sig selv, så vi havde brug for at arbejde med, hvordan vi kommer i kontakt med flere mænd, siger Josephine Biessy.

Ringsted Kommune er blandt 40 andre kommuner - heriblandt Faxe, Sorø og Odsherred - der ligeledes har fået den næsthøjeste vurdering.

Kun tre kommuner når op i topkategorien. Det er Silkeborg, Svendborg og Næstved.