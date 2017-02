At bruge kolonihaven som en sund og grøn køkkenhave er igen kommet på mode. Foto: Dan Qvitzau

Langvarig proces sikrer syv kolonihaver i 30 år

Ringsted - 16. februar 2017 kl. 14:32 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for få uger skulle der gerne kunne sættes et længe ventet punktum for en sag, der i sjælden grad har været på rundtur mellem kommunens udvalg. Det handler om de nu 30 år gamle kontrakter for Ringsted Kommunes syv kolonihaveforeninger - som udløb ved årsskiftet. Så formelt svæver foreningerne lige nu i et juridisk tomrum.

Kolonihaveforbundet henvendte sig den 11. februar sidste år til kommunen for at få forlænget lejekontrakterne for kolonihaveforeningerne Hjortemosen, Heimdal, Rønnedestien, Balstrupvænge, Ærtevangen, Virkelyst og Kildebo.

At der kommer til at gå mere end et år med at få lavet nye kontrakter, skyldes ifølge borgmester Henrik Hvidesten (V) »simpelthen misforståelser« om, hvordan kolonihavernes spildevandsforhold skulle beskrives i kontrakterne. Der har ikke været tale om uenighed, men om en dialog med Kolonihaveforbundet, pointerer borgmesteren.