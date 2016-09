Lang ventetid på byggetilladelser

Direktør Martin Ravn-Nielsen fra det store firma HusCompagniet har klaget direkte til Ringsteds borgmester, Henrik Hvidesten (V), over lange ventetider på byggetilladelser. Direktøren plejer ellers at markedsføre Ringsted Kommune som et sted, hvor det kun tager to-tre uger at få en byggetilladelse til en privat bolig - men inden for de seneste tre måneder er ventetiden ifølge direktøren vokset til op mod to måneder.