Lang kø da H&M åbnede i Ringsted Outlet

Det skete i Ringsted Outlet, hvor de mange fremmødte kunder pænt ventede i en lang kø for at få del i åbningstilbuddene.

Der er i første omgang tale om en såkaldt Pop-up- butik. Det betyder, at butikken som udgangspunkt er midlertidig, men area manager for H&M's butikker i det sydlige Jylland, på Fyn og Sjælland med undtagelse af København Martin Winckler-Carlsen tror på, at butikken bliver permanent.

- Vi er meget imponerede over forhåndsinteressen for butikken, og vi vil gøre vores ypperste for, at det her bliver en vedvarende succes, siger han.