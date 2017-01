Lagersalg er gået konkurs

1. Man har betalt helt eller delvist for en vare - men endnu ikke fået varen leveret. Konkursboet er opmærksom på, at en masse kunder har betalt helt eller delvist for varer, der ikke er leveret endnu. Der kan være tale om varer, der enten er på lager eller ikke er kommet fra fabrikken. For at konkursboet kan skabe et overblik, må man gerne maile en kopi af sin faktura og kvittering til kurators kontor på anel@penta.dk - man vil herefter blive kontaktet af konkursboet for en afklaring, når konkursboet har haft mulighed for at skaffe sig et overblik over situationen. Konkursboet beder dog om stor tålmodighed, da der er tale om et stort arbejde med udredning af varer og kunder.