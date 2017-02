Se billedserie Indehaver Enayatullah Safi (tv) sammen med kokken i restauranten i Ringsted, Mohammad Safdar fra Pakistan. Foto: Dan Qvitzau

Send til din ven. X Artiklen: Lækre billeder: Indisk mad for hele familien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lækre billeder: Indisk mad for hele familien

Ringsted - 10. februar 2017 kl. 19:56 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er langt fra al maden i Dhaba, der er stærk - men retterne er til gengæld stærkt vanedannende. Der er mange krydderier i de retter, som blev præsenteret ved åbningen fredag eftermiddag - men mængden er i de fleste tilfælde tilpasset danske smagsløg - endda i et sådant omfang, at alle generationer roligt kan spise »indisk gadekøkken« i Ringsted.

Og hvis nogen skulle se nogle kaotiske, indiske gader med hellige køer for sig - og folk, som laver mad i det fri - så viser et besøg i køkkenet i den nyåbnede restaurant i Stakladen i Ringsted, at hygiejnen og råvarekvaliteten er helt efter vestlig standard.

Det er ganske enkelt også på opfordring fra Ringstedere, der har spist i hans restaurant i Køge, at ildsjælen Enayatullah Safi har åbnet en spisested i Ringsted - det femte i rækken i hans lille imperium.

Men ildsjælen er også forretningsmand, og han spildte ikke tiden med reception eller åbent hus på den første dag - for alle borde var allerede udsolgt på forhånd til betalende gæster.

Indenfor konceptet kan man få det, som man vil have det - men der er lagt op til mange små retter, som giver en varieret oplevelse. Der er noget at tale om, både mens man spiser og bagefter.

At Enayatullah Safi læser statskundskab på Københavns Universitet (når han ellers har tid), giver sig udtryk i en politisk præget restaurant. Der er farverig street art på nogle store hjul i loftet - med blandt andet motiver fra Bollywood film.

Men væggene er er helliget slagord mod den tidligere britiske kolonimagt, på både engelsk og hindi - »de uinviterede gæster« - og en sværm af citater af landsfaderen Mahatma Ghandi, som trods åbenlyse forskelle har meget tilfælles med Sydafrikas Nelson Mandela.

Et af de valgte citater er et tilgivelsesbudskab, som fortæler, at hvis man vælger »øje for øje« tankegangen, ender hele verden med at være blind.

Godt man ikke er dét, hvis man vælger tigerrejer, der er krydret på en måde, der gør dem endnu mere røde, end de ellers er i kogt tilstand - og så med en hjemmelavet coleslaw (finthakket salat) til.

Hjertet - eller måske skulle man sige hjernen - i køkkenet er den 400 grader varme tandori ovn, som ud over at blive brugt til kyllingeretten af samme navn også sørger for friskbagt naanbrød, som man let kommer til at spise for meget af, så mætheden hurtigt melder sig.

Man kan formentlig aldrig blive færdig med at gå på opdagelse i det indiske køkken - som i sit hjemland spises side om side med retter fra Pakistan, hvor kokken i restauranten i Ringsted da også stammer fra. Og i Mumbai (Bombay) er der et stort islæt af iransk indflydelse på gastronomien.

Netop gastronomi er måske ikke det ord, der falder én først ind, når man taler om et gadekøkken - men tilberedt i stringente nordiske rammer hæver den indiske hverdagsmad sig fra noget, som ikke alle ville turde sætte tænderne i, til rene himmerigsmundfulde.

Og så var der lige den med de hellige køer, De er i hvert fald slagtet i Ringsted, hvor krydrede »hakkebøffer« af kebab er én af de mange indbydende retter, som ledsages af saucer og chutneyer i en række farverige variationer.