Lacoste åbner i outlet

Lacoste er kendt verden over for deres tøj, der kan bruges både til det aktive liv og til hverdag. Lacoste er at finde i 120 lande verden over, og nu kommer kæden altså til Ringsted Outlet. Det forventes at butikken kommer til at forhandle tøj og sko til både herre, dame og børn samt tasker og accessories.