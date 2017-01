LLO: Mange sager om skimmelsvamp kunne undgås

I den pågældende sag om beboerklager om skimmelsvamp i et udlejningshus på Haslevvej 93 har Ringsted Kommune ikke tidligere hørt om problemer. Jesper Larsen erkender, at det forudsætter, at lejerne også går til kommunen med problemerne. Og det kan de med fordel gøre, for kommunen har ret til at stille krav til udlejeren.