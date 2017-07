Kvinder, kaffe og kolonihave - så kan det kun blive hyggeligt

Bente Hansen (tv) og Zita Bovenschulte er nye naboer. Selv i regnvejr under dryppende parasoller skal man da sidde og nyde sin have over en god kop kaffe. - Nogle spørger mig, om jeg ikke har andet at lave end at sidde i min have.. Næ, svarer jeg så. For jeg elsker at være her, siger Bente Hansen. - Det skal du også bare gøre, Bente. Der skal altid være plads til hyggen, siger Zita Bovenschulte. Foto: Hans-Jørgen Johansen