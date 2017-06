Se billedserie Nederst til venstre kan man ane den nylonstrømpe, som revolutionerede kvindens påklædning. De øvrige effekter i montren skal illustrere kvindelivet i 1950-erne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kvinder har pyntet sig i århundreder

Hvad klæder ikke en rose? Sådan lyder en velkendt talemåde - der ofte efterfølges ramsaltet af: Hvad pynter ikke på en mødding?

Uanset hvilket af udsagnene, man vælger, handler det om dét, som på godt fransk kaldes accessories: Tilbehør primært kvinders klædedragt gennem generationer.

Og selv om mænd også kan være pyntesyge, så har Museum Vestsjælland i sin seneste udstilling valgt at fokusere på kvinders tilbehør.

Udstillingen kan i øjeblikket ses i Ringsted, og den er sat sammen af effekter fra museernes egne samlinger, af blandt andre museumsinspektør Lene Hadsbjerg.

Ud over traditionelle udstillingsmontrer, så benytter udstillingen sig af det oplagte faktum, at accessories hører hjemme i klædeskabe.

Der er opstillet fem af slagsen, som knytter sig til perioderne omkring 1860, 1880, 1900, 1920 og 1950 - og disse fem tværsnit viser, hvor lidt der faktisk skal til for at karakterisere en periode, dens stil og dens mennesker.

I nyere tid er en dybest set undselig ting som nylonstrømpen eksponent for alt fra industrialisering, nyttetænkning, miljøbelastning og en ændret kvinderolle.

Sammen med nylonstrømperne fra 1950 finder man lange visithandsker og en række andre ting lavet i de syntetiske materialer, som først blev set som en velsignelse og senere som en forbandelse.

For nu til slut vel nærmest at ligge midt imellem. Det er en kompakt udstilling, som skal foldes ud for at komme til sin ret, gennem for eksempel en rundvisning - eller ved at invitere et ældre familiemedlem på en hukommelsesrejse, som altid understøttes bedst af konkrete hverdagsting.

Udstillingen viser også, hvor stor indflydelse enkeltpersoner kan have på dagliglivet for millioner af mennesker - som da det franske mode-ikon Coco Chanel gjorde det acceptabelt at bære simili-smykker, altså »uægte« sten af for eksempel glas. Millioner af mennesker (igen først og fremmest kvinder) fik med et trylleslag økonomisk mulighed for at pynte sig uden at blive set ned på.

Fra Frankrig kom også Christian Dior, hvis New Look fra 1950-erne gjorde det muligt for kvinder at være smart klædt på, også når de var på arbejde. Kvindernes entre på arbejdsmarkedet kaldte på denne balance mellem det pæne og det praktiske - som kunne pyntes op med en enkelt detalje i form af for eksempel et smykke.

En række sjællandske broderier og spænder gør, at udstillingen også har rødderne plantet i sin hjemegn - og så bakkes udviklingen hele vejen op af et erhvervsliv, der konstant var bevidst om nye muligheder for indtjening - gengivet i en lille collage af reklamer for kæderne Schou og Tatol.

Lene Hadsbjerg fortæller, at ideen til udstillingen opstod under en faglig studietur til London, hvor hun var sammen med nogle kolleger.

- Vi var af sted på research til den udstilling om Dansk Vestindien, som lige nu vises i Holbæk. På et hotelværelse faldt snakken på den store samling af tilbehør til kvindens klædedragt, som museet råder over. Jeg fik lyst til at sætte samlingen i spil, så man også kunne fornemme »den gavmilde mand«, som stod bag fleste indkøb, påpeger Lene Hadsbjerg.

Dermed har udstillingen faktisk også to understrømme - nemlig dels det husflidsagtige tilbehør, som kvinderne hyppigt fremstillede selv eller til hinanden - og så de accessories, som man(d) købte hos det, folk i dag ville kalde en kunsthåndværker, eller i en butik med fabriksfremstillede varer.

Udstillingen kan ses i Ringsted til den 21. december - og fra den 1. februar næste år kan man opleve den i Slagelse.