Se billedserie Kurt Olsen (gul trøje) har løbet siden han var 18 år gammel. I dag er han 63, og løbeturene fortsætter. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Kurt Olsen løber for livet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kurt Olsen løber for livet

Ringsted - 06. juni 2017 kl. 09:16 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kurt Olsen har sovet 6 timer på bagsædet af en bil. Han vågner, og han tager sit løbetøj på. Klokken 06.00 går startskuddet, og Kurt Olsen starter en tur, der i løbet af de næste otte timer vil bringe den 63-årige løber gennem 50 kilometers hårdt terræn.

Turen går gennem skov, rundt om store klipper og op ad stejle bakker.

Den 6. maj løber Kurt Olsen »Hammer Trail«, et udfordrende løb, der finder sted på Hammeren, der er et naturområde på det nordlige Bornholm.

- Jeg havde i forvejen besluttet, at jeg skulle nyde turen. Man løber af gedestier, og der er nogle steder, hvor der er så stejlt, at man skal bruge et reb til at komme op af bakkerne. Man løber rundt om store sten, og stejle klipper, og når man når op til selve Hammerknuden, så kan man se ud over havet. Der så jeg solen stå op, fortæller Kurt Olsen, og fortsætter:

- Det var fantastisk. Der kommer til at gå tre dage, før Kurt Olsen igen får en ordentlig nats søvn ovenpå det hårde løb.

- Da jeg kom hjem søndag aften kunne jeg slet ikke falde i søvn. Den oplevelse, de indtryk jeg havde fået gjorde simpelthen, at jeg ikke kunne sove. Det var først tirsdagen efter, at jeg kunne sove igen, siger han.

»Hammer Trail« er blot et ud af mange løb, som Kurt Olsen har deltaget i.

- Jeg startede med at løbe som 18-årig, og jeg har løbet lige siden. I perioder har det fyldt både mere og mindre, end det gør nu, men jeg har altid løbet, siger han.

I øjeblikket løber han omkring 50 kilometer om ugen fordelt på tre dage. Det meste af løbetræningen foregår med Ringsted Motionsklub. Her løber han blandt andet hver fredag som en forberedelse til det kommende marathon i Berlin, der løber af stabelen den 24. september i år.

Det bliver ikke Kurt Olsens første marathon. Han har allerede gennemført omkring 20 marathonløb, flere ultraløb på over 50 kilometer, og han deltager også gerne i 6 timers-løb, hvor han en enkelt gang har løbet 60 sammenhængende kilometer.

De store, lange løb har en helt særlig betydning for Kurt Olsen. Han erindrer særligt, da han løb London Marathon:

- Man står omringet af 10.000 mennesker midt i en storby, man ikke kender, og der er helikoptere, der flyver omkring lige oppe over. Når man deltager i de store løb, kan man faktisk mærke, at der sker noget kæmpestort omkring en. Man bliver også nervøs. Lige meget hvor meget jeg løber, så bliver jeg alligevel stadig nervøs. Det er en fuldstændig vild oplevelse, fortæller Kurt Olsen.

I løbet af 2004 går det den forkerte vej for Kurt Olsen. Han begynder at drikke for meget, og gennem en ti-årig periode får han større og større problemer med at styre sit alkoholmisbrug.

I oktober 2015 bliver han stoppet af politiet, mens han kører påvirket i sin bil, og han får frakendt kørekortet og mister sit job.

Episoden bliver starten på en livsstilsændring for den rutinerede løber, og netop løbetræningen og sammenholdet i Ringsted Motionsklub bliver afgørende for ham.

- Jeg meldte klart ud i løbeklubben fra start. Jeg havde et begynder-hold, som jeg trænede, og dem mødte jeg ude i skoven hver søndag. Jeg sagde til dem, at det ikke var sikkert, at jeg fremover kunne komme om søndagen, for jeg havde mistet mit kørekort, og jeg forklarede dem hvorfor. Holdet sagde bare: »Selvfølgelig kommer du. Vi henter dig da bare«. Sådan har det været lige siden, fortæller Kurt Olsen, der er taknemmelig for den støtte, han har fået i løbeklubben.

Han gik i samme periode i et dagtilbud for misbrugere i Ringsted, og sammen med løbetræningen gav det ham overskuddet til at ændre sit liv. I dag er han ansat som viceværtsmedhjælper i Ringsted Outlet, og han har dårligt tid til at kigge forbi dagtilbuddet til kaffe længere.