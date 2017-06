Se billedserie Det strømmede ind med kunder, da Ecco åbnede sin butik i Ringsted Outlet. Foto: Thomas Olsen

Kunderne vrimlede ind hos Ecco

Ringsted - 01. juni 2017 kl. 11:52 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken 10 torsdag åbnede Ecco i Ringsted Outlet.

På den røde løber foran den netop åbnede Ecco butik er fodaftrykkene tydelige. Et øjeblik forinden var butikken tom for mennesker, og de ansatte gik omkring og gjorde de sidste ting klar. Et par minutter senere er det ikke længere muligt at se skoene for bare tæer.

Sko bliver prøvet på. Der bliver stillet spørgsmål, og butikkens midlertidige bestyrerinde Lise Hansen farer fra kunde til kunde. Hun svarer venligt på deres spørgsmål, smiler, og hjælper den næste i rækken af nysgerrige kunder.

- Ecco er kendt for sine komfortable sko, og vi kan hjælpe kunderne med at finde det helt rigtige. Vi kan også hjælpe dem med at blive klogere, for vi har et team, der virkelig ved noget om de produkter, vi sælger, fortæller bestyrerinden, der kort efter assisterer endnu en kunde.

Selv om der er kunder nok at hjælpe, betyder det ikke, at man ikke får en god oplevelse, når man besøger butikken. Det fortæller Lise Hansen.

- Her i butikken kan man opleve en positiv stemning, et glad team, der virkelig elsker deres arbejde, og så kan man opleve, at vi er professionelle, fortæller hun og tilføjer:

- Man skal altid bare spørge. Vi er her for at hjælpe, og vi har mange varer, der ikke er plads til på hylderne. Så hvis kunderne ikke lige finder det, de leder efter, så skal de bare spørge, siger hun.