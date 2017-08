Formanden for ØIF, Anja Sølund, glæder sig til, at foreningen nu etablerer krolf. Fotos: Peer Rasmussen

Krolf i Ørslev IF

Ringsted - 14. august 2017

I Ørslev IF har man fokus på breddeidræt. Det er meget vigtigt for idrætsforeningen, at man kan tilbyde idræt for alle, og derfor etablerer foreningen nu krolf.

- For ØIF er det vigtigt at have så mange muligheder for at kunne træne i ens eget lokalsamfund. Vi vil skabe fællesskab og motionsmuligheder for alle aldersgrupper i vores by. Vi ønsker at have andre tilbud end eksempelvis gymnastik og fitness, fortæller ØIF's formand Anja Sølund.

- I DGI har man i et stykke tid haft fokus på ældreidræt og det vil vi gerne være en del af. Uden at fornærme nogen kan man godt sige, at krolf mest er for den lidt ældre generation, og nu har så også et tilbud til dem, tilføjer hun.

Instruktør er Inge Sølund, og hun glæder sig til at spille med en masse mænd og kvinder.

Krolf i ØIF foregår første gang torsdag den 17. august og foregår derefter torsdage fra klokken 13 til cirka 14.30.

Man mødes ved boldbanen ved ØIF's klubhus på Terslevvej. Der kræves ingen tilmelding og alle er velkomne.

Sæsonen løber fra den 17. august til 12. oktober og der tages et beskedent kontingent for at deltage i hele sæsonen.