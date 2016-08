Se billedserie På vej en tur i marken på traktor. Privat foto

Kroagergård inviterer til økologisk høstmarked

Ringsted - 28. august 2016 kl. 09:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fjenneslev: Til Økologisk Høstmarked kan hele familien tilbringe en sjov og lærerig sensommerdag på landet og både se, røre, lugte og smage på økologien.

Krogagergård på Ørnekildevej 22 ved Fjenneslev inviterer til økologisk høstmarked i weekenden 3. og 4. september klokken 10-16.

Her kan man opleve et meget alsidigt økologisk landbrug og komme helt tæt på gårdens dyr, produktion af kød med mere.

På Krogagergård har man indrettet gårdspladsen til en sand markedsplads med forskellige boder sammen med nogle af gårdens økologiske kollegaer.

Der er mulighed for masser af oplevelser og aktiviteter, blandt andet kan nævnes guidede rundvisninger til dyr med videre, traktorture til dyr og marker, bål og snobrødsbagning, børnene kan filte en bold og lignende, man kan presse sin egen æblesaft, halmlegeplads for børn og barnlige sjæle og hyggemusik på gårdspladsen.

De besøgende har også mulighed for på egen hånd at gå på opdagelse af stier til mark, å med videre. Der er også økologiske madboder, hvor der sælges lækkerier af egen produktion, så som ribbensandwich, biksemad, fransk hotdog, samt is, kaffe og andre drikkevarer. Man er også velkommen til at medbringe sin egen madkurv.

I weekenden den 3.-4. september åbner over 80 økologiske landmænd over hele landet stalddørene og inviterer danskerne ud for at se, hvordan de økologiske dyr trives og hvordan produktionen af de økologiske grøntsager, bøffer, æg, mel, mælk og andre varer foregår. Det sker til økologisk høstmarked, hvor der er oplevelser for alle sanser.

Økologisk høstmarked hylder de gode råvarer og fejrer det lokale økologiske madlandskab.

Kirsten Forsingdal og Bjarne Krog på Krogagergård holder økologisk høstmarked for 18. gang i år, fordi de gerne vil give folk mulighed for at komme ud og opleve, hvordan den økologiske fødevareproduktion foregår.

Parret har valgt at drive økologisk landbrug for at undgå miljøskadelige stoffer i såvel produkter, som den jord, man efterlader. Den faglige gør det til stadighed gør det spændende at dyrke økologisk.

