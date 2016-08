Se billedserie Underholdningen på aktionærmødet i Ringsted Kongrescenter blev i år leveret af den populære radiovært Søren Dahl, der er kendt fra »Café Hack« på Danmarks Radios P4. Foto: Anders Ole Olsen

Krisen er slut på Sjælland

Ringsted - 01. september 2016

- Krisen på Sjælland er slut, og vi kan alle mærke, at der er grøde. Et godt bevis er, at jeg i aften kan præsentere jer for vores bedste halvårsregnskab i sparekassens 191-årige historie. Vi har haft et overskud på 128 millioner kroner efter skat.

Sådan lød den positive udmelding, da Sparekassen Sjælland-Fyns administrerende direktør Lars Petersson onsdag aften holdt tale for 475 aktionærer fra Midt- og Sydsjælland i Ringsted Kongrescenter. Mødet var en af i alt syv informationsaftener, som Sparekassen Sjælland-Fyn A/S holder i løbet af sensommeren for interesserede aktionærer.

I lighed med det øvrige Sjælland falder liggetiden for huse til salg i Ringsted og det øvrige Midt- og Sydsjælland. Det er en medvirkende årsag til, at Sparekassen Sjælland ikke længere oplever store nedskrivninger blandt privatkunderne.

Samtidig er sparekassen ikke ramt af krisen hos de danske mælkebønder, da sparekassen ikke har dem som kundegruppe.

- Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi meget gerne tager landbrugskunder ind. Jeg oplever mange velfungerende landbrug på Sjælland, så landmænd er meget velkomne hos os, påpegede Lars Petersson.

Som følge af det rekordstore halvårsregnskab har Sparekassen Sjælland-Fyn opjusteret forventningerne til årsresultatet, hvor man nu forventer et overskud på 190-210 millioner kroner efter skat.

Inden årets udgang vil Sparekasse Sjælland-Fyn A/S åbne fire nye filialer i henholdsvis Hundested, Helsingør, Vanløse og Nyborg. Dermed går pengeinstituttet i den stik modsatte retning i forhold til de store landsdækkende banker.

- Vi når hermed op på 46 filialer, og vi holder samtidig fast i vores beslutning om ikke at lukke flere filialer. Det er vores overbevisning, at mange af vores kunder har behov for fysisk lokal tilstedeværelse. Vi er sat i verden for at betjene helt almindelige danskere, virksomheder og landbrug, og det gør vi bedst ved at møde kunderne lokalt, mener direktøren.