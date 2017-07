Krisecenter er altid fyldt

Kvinder, der får tæsk derhjemme, møder oftere og oftere en lukket dør, når de søger på krisecenter for at få hjælp.

Hun adresserer et landsdækkende problem, som Ringsted Krisecenter har oplevet de seneste år, nemlig at der er meget stort pres på de i alt otte pladser på centret, hvorfor det kan være nødvendigt at afvise nogle.

- Her fra det enkelte krisecenter kan vi ikke registrere, at der pludselig er blevet flere voldsramte kvinder. Men landsstatistikken siger, at 30.000 kvinder er udsat for vold, og der er kun 2000 pladser på krisecentrene. Så der er brug for nogle flere pladser, siger Kirsten Hejnfelt.