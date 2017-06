Kranvogn påkører to broer på ringvej

Politiet blev alarmeret af en 38-årig mandlig bilist fra Hedehusene. Han havde fået gløder ned i frontruden af en forankørende lastbil, hvis kran havde ramt to broer under kørsel ad Østre Ringvej.

Bilisten havde selv fået standset lastbilen og afventede nu politiet. Det viste sig, at en 45-årig mand fra Svebølle under kørsel ad Østre Ringvej mod syd og med for højt løftet kran havde ramt først broen over ringvejen ved Kærehave-skoven og jernbanebroen under den videre kørsel ad Østre Ringvej mod syd.