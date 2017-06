Kræmmermarked på Dyrskuepladsen

Årets første markeder har vist, at der fortsat er stor interesse for de traditionelle markeder.

Der kommer også et købelystent publikum på pladsen, hvor der er et alsidigt vareudbud af brugbare effekter.

Der er på pladsen opstillet et telt, hvor der fra morgenstunden er mulighed for at købe en kop kaffe og franskbrød med pålæg.

Tilmelding for opstilling af en bod er ikke nødvendig, men der tages et deltagergebyr for at have en stadeplads.