Konspirationsjagt mellem bøger

Børnene skal finde ud af, om der er hældt sandhedsserum eller gift i en af kopperne, og de bliver hele tiden sat på nye prøver. Iklædt forskellige hatte er det synligt for enhver biblioteksgænger, at her er en gruppe opdagere på hårdt arbejde. Børnene må have fat i bogtitler og snige sig rundt mellem de høje biblioteksreoler, hver gang et nyt spørgsmål skal afklares.