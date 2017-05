Her er de foreløbige medlemmer af Konservativ Ungdom Ringsted. Fra venstre: Simon Hyldegaard, Lasse Kløcker, Sofie Aunskov Hansen, Andreas Karlsen (formand), Caroline Møller Jensen (næstformand i KU), Benjamin Madsen (ikke medlem endnu), Felix Juel, Frederik Nagel Fyrmand, Anders Rix og Mads Andersen. Privatfoto

Konservativ Ungdom kommer til byen

Ringsted - 19. maj 2017 kl. 15:26 Af Sophus Zarrs Soelberg

Torsdag aften var der stiftende generalforsamling for Konservativ Ungdom Ringsted i Havestuen i Anlægspavillonen på Tværalle.

- Vi har fået 10 tilmeldte, og aftenen gik rigtig godt, lyder det fra Andreas Karlsen (C), der er nyudnævnt formand i det konservative ungdomsparti.

Han stiller samtidig op til Byrådet, og ungdomspartiet kommer blandt andet til at arbejde for hans kandidatur under den kommende kommunale valgkamp. I første omgang er det dog vigtigst, at medlemmerne i den nystartede forening bliver rystet ordentligt sammen.

- Næste skridt bliver at få KU op at køre. Vi skal holde en masse møder, lære hinanden at kende, og så skal vi høre politiske oplæg, der handler om konservatisme, lyder det fra den nyudnævnte formand, der samtidig fortæller, at ungdomspartierne efter en stille periode er ved at få vind i sejlene igen.

- Jeg oplever, at interessen for det ungdomspolitiske stiger. Jeg tror, at mange er enige i de konservative værdier uden at vide det, fortæller Andreas Karlsen, der håber at oprettelsen af en KU-afdeling kan blive et samlingspunkt for unge konservative.

- Det har længe været et mål, at vi skulle have en ungdomsafdeling i Ringsted. Derfor er det fantastisk, at vi lykkes, lyder det fra spidskandidat Finn Andersen (C), der sammen med Andreas Karlsen har været med til at etablere det nye ungdomspolitiske parti.

Han forklarer samtidig, at oprettelsen af en ungdomspolitisk afdeling er fordelagtig i flere henseende.

- Det er en win-win situation for de konservative i Ringsted. Vi vil gerne have noget friskt konservativt blod ind i byrådet, og samtidig kan ungdomsafdelingen bidrage til den kommende valgkamp, lyder det fra spidskandidaten, der både forudser at ungdomsafdelingen skal hjælpe til med ophængning af valgplakater og være til stede til vælgermøder. Sidstnævnte fordi det giver et unikt indblik i de politiske processer, forklarer Finn Andersen.