Kongelig livgarde til festival

Ringsted - 08. juni 2017 kl. 10:53 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lykkedes at tiltrække 18 mand fra Den kgl. Livgardes Tambourkorps til Ringsted i anledning af Musik & Kulturskolens Sæsonafslutning/Børnefestival.

Det fortæller Torsten Norup Baggesen, der er souschef/daglig leder for Musik & Kulturskolen i Ringsted.

Der bliver således musiceret på royal vis på lørdag den 10. juni.

Planen er, at korpset starter ved Ringsted Musik & Kulturskoles store scene klokken 15.

Herefter går man en tur rundt i Ringsted Lystanlæg, Tvær Allé og retur til store scene - hvor der er mulighed for at spille en lille »stationær« koncert. Den optimistiske melding om dette kommer fra oversergent Thomas Hoffmann Duvander, der er næstkommanderende for Tambourkorpset, og som står i spidsen for de kongelige musikere under deres besøg i Ringsted.

Tambourer, spillemænd, piberdrenge, hornblæsere, reservehorn - kært barn har mange navne. Tambourkorpsets historie kan føres helt tilbage til år 1658, hvor Livgarden blev oprettet. Under kamp fungerede tambourerne som signalfolk, i hvilken funktion de senere gik under betegnelsen reservehornblæsere.

I 1955 holdtes der British Military Tattoo på Rosenborg Eksercerplads med deltagelse af et eksercitskommando fra Livgarden. De musikalske indtryk gav inspiration til grundlæggelsen af det nuværende tambourkorps.

Tambourkorpsets væsentligste opgaver er musikledsagelse ved alle de forskellige parader og vagtafløsninger på de slotte, der benyttes af Majestæten og Den Kongelige Familie.

Tambourkorpset forestår den musikalske uddannelse af egne tambourer samt musikalsk forståelse og eksercits med de vagtgående gardere, herunder indøvelse af fanemarch med befalingsmænd og officerer samt deltagelse ved parader, tattoos, opvisninger med mere, i ind- og udland. Tambourkorpset kan stort set løse samtlige ceremonielle musikalske opgaver, som forsvaret og den Kongelige Livgarde pålægger korpset.

Repertoiret er blandet marchmusik med arrangementer af nye og ældre marcher. Derudover bliver der spillet et bredt udsnit af diverse hornsignaler og fanfarer. Trommespillet er helt unikt med forskellige soli og trommemarcher, ligesom fløjterne er på et meget højt teknisk niveau.

Tambourkorpset er i dag et professionelt korps, hvor samtlige tambourer er fastansatte konstabler, i alt 24 mand. Der bliver udtaget ganske få værnepligtige, og dette sker hovedsageligt for at hverve konstabler til egne rækker. Det er dog stadig populært at søge Tambourkorpset, hvis man har de påkrævede musikalske færdigheder.

En fastansat skal gennemgå Hærens Basisuddannelse eller være hjemsendt tambour. Således har flere hjemsendte og nu genansatte afsluttet en musikalsk uddannelse på for eksempel Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Det Rytmiske Musikkonservatorium, MGK eller musikhøjskoler.

Disse uddannelser hæver naturligvis niveauet yderligere, og Tambourkorpset har aldrig spillet bedre, end det gør i dag.

Der er stor efterspørgsel efter korpset, som deltager i musikfestivaler og militære tattoos flere gange om året. Man gør god reklame for det danske forsvar ved disse lejligheder og bidrager således til den interesse, der findes mange steder i hele verden for denne specielle musikform.

I maj 2014 deltog Tambourkorpset med Eksercitskommando i »Norsk Military Tattoo« i Oslo for at fejre 200 året for Norges selvstændighed - blot for at nævne en af de talrige begivenheder i korpsets tattoohistorie, der startede med Edinburgh i 1969.