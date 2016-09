Koncert med Klezmofobia

Klezmofobia har valgt at hænge deres musikalske udtryk op på den østeuropæiske spillemandsmusik »Klezmer« og på sproget jiddisch. Med den tradition som klangbund gives der rig mulighed for i første omgang at integrere andre måder at udføre spillemandsmusik på, såvel teknisk, tonalt, rytmisk, og besætningsmæssigt.