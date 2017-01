I alt 19 kursister har gennemført HF, og mange er allerede optaget på UC Sjælland, enten i Roskilde eller Slagelse for at blive pædagoger. Ikke alle kursister er med på billedet. Det er to lærere til gengæld. PR-foto Foto: Jonas D.Madsen

Kommende pædagogstuderende i topform

VUC i Ringsted har holdt dimission for det HF-hold, der kaldes »pædagogpakken« fra 2016 - som netop er blevet færdigt med deres HF-studier.

I alt 19 kursister har gennemført, og mange er allerede optaget på UC Sjælland, enten i Roskilde eller Slagelse for at blive pædagoger.

En enkelt vil gerne være lærer, én skal i gang som socialrådgiver, og flere af de unge friske mænd skal være politibetjente.

Der er således mange døre, der åbner sig, når man afslutter en HF-pakke på VUC. Der er dog også mulighed for at fortsætte på VUC, hvis man gerne vil have en hel HF-eksamen.

Holdet, som afslutter nu, har haft et rigtigt godt sammenhold og har i stort omfang hjulpet hinanden igennem. De er ofte blevet set i skolens foyer, hvor de har arbejdet i grupper. Senest i forbindelse med de mundtlige eksamener, hvor de har været der for at bakke hinanden op.

Dagen blev indledt med en kort tale af afdelingslederen, hvorefter der blev uddelt beviser og roser. Festen fortsatte i private omgivelser.

På VUC i Ringsted begynder et nyt hold i slutningen af januar. Dette hold er for de studerende, der har både livs- og erhvervserfaring, og som måske er et sted i livet, hvor det er på tide at sadle om og skifte jobspor. Her kan pædagogpakken i Ringsted være et vigtigt springbræt.

På billedet ses holdet, samt de to lærere - i dansk, Andrea Schou Christensen, og i engelsk, Jakob Fledelius.

- Vi ønsker alle stort tillykke med deres eksamen og alt godt med, hvad de unge håbefulde skal i gang med, siger Hanne Legaard, der er afdelingsleder i Ringsted.