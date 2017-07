Komedien om magtpigen og den døde skoleinspektør

Filmen varer et sted mellem ét og 15 minutter og bliver vist for helt særligt udvalgte personer - nemlig familie og venner til filmskaberne Villas Hartvig, Amalie Skriver, Luna Faebo og Magnus Johansen,

Alle fire har vildt travlt med at bruge hele ugen op til premieren på i det hele taget at lave deres film, skriver DAGBLADET Ringsted.

De fire unge mennesker har nemlig meldt sig til at gå i skole i deres sommerferie for at lære at lave film under kyndig vejledning hos filmlærer Tanne Sommer.