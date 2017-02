Kolonihavehus opslugt af flammer

Han fortæller, at man nu er ved at forsøge at slukke branden, men at træhuset ikke står til at redde på grund af brandens omfang.

Det var husets beboere, der selv slog alarm. De var heldigvis ikke selv inde i huset, da branden brød ud, og derfor er ingen kommet til skade ved branden, oplyser Henrik Nilsson.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for indsatslederen at sige noget om, hvordan branden er opstået.

Ingen andre kolonihavehuse i nærheden har været i fare på grund af branden.