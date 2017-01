Peter Løndahl har igennem 40 år i kokkefaget lavet mad med mange, men ikke med unge skoleelever. Det er en livsbekræftende fornøjelse for ham, og det viser bare, at man aldrig skal være for gammel til at sadle om. Foto: Anders Ole Olsen

Kokken er ikke længere en henkogt pære

Arbejdsgivere hæftede sig kun ved, at Peter Løndahl er gammel nok til at have en gulnet fødselsattest med fluepletter.

- Jeg er dybt taknemmelig for den modtagelse, jeg har fået her, siger Peter Løndahl og anfører, at det kunne aldersforskrækkede virksomhedsledere godt tage ved lære af.

- Jeg håber sådan, at virksomheder vil lukke øjnene op for os og se, at vi kan meget i stedet for at have en forventning om, at vi bare skal stå på en hylde som en dåse henkogte pærer. »Pæren« her er altså ikke rådden endnu, fastslår Peter Løndahl og peger i retning af hjernen.