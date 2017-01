Knud Birk Iversen konservativt æresmedlem

Se billedserie Knud Birk Iversen (tv) får her overrakt beviset på sit æresmedlemsskab af lokalformand Lars Tegl Rasmussen. Foto: Dan Qvitzau

Ringsted - 25. januar 2017 kl. 20:42 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved en sammenkomst i Ringsted Sport Center blev Knud Birk Iversen onsdag aften udnævnt til æresmedlem af Det Konservative Folkeparti. Knud Birk - som han normalt omtales - har været medlem af partiet i over 50 år. Han har beklædt næsten samtlige organisatoriske poster - lokalformand i Ringsted, i bestyrelsen for storkredsen samt medlem af hovedbetyrelsen for Det Konservative Folkeparti.

For et par år siden blev Knud Birk portrætteret i partibladet Politisk Horisont. Overskriften var: Den ukuelige baglandsstjerne - og undertitlen lød: »Han er alt det, konservative gerne vil være. Ordentlig, ordholdende og engageret«. Finere karakteristik kan man næppe få, påpegede den nuværende lokalformand for partiet i Ringsted Kommune, Lars Tegl Rasmussen, i en hyldesttale.

Knud Birk Iversen fik overrakt beviset på sit æresmedlemsskab ved en sammenkomst, hvori deltog ledelsen af såvel storkredsen som lokalforeningen, menige medlemmer samt mange af Knuds Birks tidligere samarbejdspartnere.

I forbindelse med overrækkelsen udtalte formanden for lokalforeningen Lars Tegl Rasmussen:

- Om nogen har du fortjent denne hædersbevisning. Alle der har arbejdet sammen med dig fremhæver dig som en hædersmand, der kan sit kram. En karakteristik jeg fuld ud kan tilslutte mig.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen måtte desværre melde afbud på grund af et islandsk statsbesøg, men han sendte følgende lykønskning:

»Jeg vil også meget gerne lykønske Knud med æresmedlemsskabet. Det er meget velfortjent. Jeg blev valgt som meget ung mand til Folketinget og har fra starten af altid haft et nært forhold til Ringsted Vælgerforening, ikke mindst i starten på grund af Knud Birk Iversen, som altid arbejdede meget hårdt og konstruktivt for Det Konservative Folkeparti. Knud, vi er mange i partiet, der skylder dig en stor tak for dit kæmpe arbejde for Det Konservative Folkeparti«.

Knud Birk er fortsat en aktiv person. Han er en af de drivende kræfter i menighedrådsarbejdet omkring Sct. Bendts Kirke - og en skattet dirigent ved partiets årlige generalforsamling, tilføjede Lars Tegl Rasmussen.