Se billedserie Ballonklovnen Fubbi fik hjælp af børnene, når han skulle trylle og lave sjov og ballade. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Klovn skabte glæde i Tinsoldaten

Ringsted - 21. september 2016 kl. 08:25 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den integrerede institution Tinsoldaten har siden september 2006 haft åbent hele døgnet fra mandag klokken 06.00 til lørdag klokken 8.30 i lokalerne på Delingen 2. Det bliver fejret med forskellige arrangementer i løbet af i dag.

Tirsdag formiddag var der besøg af ballonklovnen Fubbi, der underholdt de glade og forventningsfulde børn i en halv time. Om eftermiddagen fortsatte fejringen med deltagelse af forældre, bedsteforældre, søskende og tidligere børn i Tinsoldaten. Også borgmester Henrik Hvidesten har lovet at kigge forbi for at ønske tillykke og vise sin borgmesterkæde frem til børnene.

Der er plads til 75 børn i Tinsoldaten. De er fordelt på 25 børn i vuggestuen og 50 børn i børnehaven. I alt kan 15 af børnene være tilmeldt døgnåbent-ordningen, der er henvendt til forældre med aften og natarbejde. I gennemsnit er der to til fire sovende børn i institutionen. Derudover er der i øjeblikket 38 børn, der er tilmeldt aftenåbningen, der begynder efter klokken 17 mandag til torsdag og efter klokken 16 på fredage.

- Vi lever af at udvise fleksibilitet over for de forældre, der arbejder uden for normal arbejdstid og dem som har en del transporttid og ikke kan være sikker på at nå hjem gennem myldretidstrafikken inden klokken 17 på hverdage, siger institutionens leder Bente Christensen.

Hun glæder sig på 10-årsdagen over, at hun råder over et stabilt og trofast personale, der sætter pris på et arbejde med skiftende arbejdstider og tilbagevendende rådighedsvagter, så personalebemandingen altid matcher antallet af børn i institutionen.

Faktisk begyndte institutionens historie helt tilbage i 1993, hvor den blev etableret i Søndervang med navnet Børnehuset Søndervang, inden den skiftede navn til Tinsoldaten i forbindelse med flytningen til den nye adresse på Delingen 2.