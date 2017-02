Kloakmestre får travlt

Ringsted: Den 1. marts starter første etape af kommunens spildevandsplan for det åbne land. Det betyder at cirka 150 af kommunens ejendomme i det åbne land er forpligtet til at lave nye renseløsninger til spildevand, og over de kommende 2 år vil omkring 270 ejendomme følge trop. Derfor går lokale kloakmestre en travl tid i møde. Ringsted Kommune inviterer lokale kloakøre til informationsmøde om projektet fredag den 3. marts i kantinen på Teknisk Center, Rønnedevej 9. Her kan man høre mere om anlægsarbejdet og få indsigt i hvilke områder og ejendomme, der får brug for nye løsninger. Samtidig giver mødet indblik i, hvordan man udarbejder de relevante ansøgninger i systemet Byg & Miljø, og en etapeplan for de næste 3 år vil blive præsenteret. Det vil også være muligt at komme med feedback til processen omkring ansøgninger i Byg & Miljø. Hvis du har spørgsmål til arrangementet kan du kontakte miljøsagsbehandler Mads Terkelsen på tlf.: 57 62 63 72 eller mail: mte@ringsted.dk Det er gratis at deltage i mødet.