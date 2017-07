Klippekortsordning forvandles til byture

På plejehjemmene knokler man for at få det til at lykkes:

- Det er en udfordring for os at få det til at spille. Men vi vil rigtig gerne, for vi vil gerne vise vores egne byrådspolitikere og politikerne på Christiansborg, at der er altså brug for det her. Det er et budskab, vi gerne vil have ud, siger souschef på Ortved Plejecenter Rikke Kugelmann.