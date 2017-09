Fod under eget bord: Søren Will-Hansen ejer selv Overdrevskroen, hvor han er afbildet i forbindelse med en julefrokost et tidligere år. Foto: Thomas Olsen

Kendt kro har fået 17 fester

Ringsted - 09. september 2017

Da Benløse Kro og Gyrstinge Skovkro uden varsel lukkede i mandags, udløste det en mindre lavine af bestillinger hos den velrenommerede Chr. VI Overdrevskro på Roskildevej 513 - bedre kendt som slet og ret Overdrevskroen.

Her har kromanden gennem 23 og et halvt år, Søren Will-Hansen, kunnet glæde arrangørerne af i alt 17 husvilde fester med, at de kan huses hos ham.

Nogle ville gerne allerede booke sig ind med et arrangement i dag lørdag, men det kunne Overdrevskroen ikke nå at håndtere.

- Men vi har taget et selskab ind på søndag. De får plads i vores restaurant, hvor vi ellers serverer a la carte, men her må vi så melde alt udsolgt, beretter Søren Will-Hansen.

Lørdag i næste uge har man taget et celebert guldbryllup ind - og Søren Will-Hansen beretter i det hele taget om frustrerede kunder, som i første omgang ikke troede på, at det var sandt at kroerne var lukket.

Situationen får Søren Will-Hansen til at tænke på den gang Osted Kro gik konkurs - og en advokat sørgede for at alle låse blev skiftet, så alle aktiver kunne komme kreditorerne til gode.

- Lukningen i Osted bragte kunder med festreservationer i panik, husker Søren Will-Hansen.

For folk er tidligt ude med ikke mindst konfirmationer, og her har Søren Will-Hansen modtaget den første af slagsen, til næste forår.

Og man kan roligt booke sig ind på Overdrevskroen:

- For jeg ejer den selv. Jeg skylder ikke noget i den. Og det er helt sikkert en af forklaringerne på, at jeg har klaret mig, siger Søren Will-Hansen