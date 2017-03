Karina Holm arbejder typisk på gulvet i butikken. Kontorarbejdet tager hun ofte med hjem. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Karina er en af de få kvindelige købmænd

Ringsted - 07. marts 2017 kl. 13:47 Af Signe Aarestrup Foto: Thomas Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I morgen er det kvindernes internationale kampdag. I den anledning har DAGBLADET besøgt købmanden Karina Holm, som er en af de ganske få kvindelige købmænd i Rema 1000.

Karina Holm har en mand, men hun er »gift med Rema 1000«, som hun siger. Hendes ægtefælle har været købmand i en Rema 1000-butik i 17 år, hendes datter arbejder i Rema 1000, og hun selv blev for godt tre år siden købmand i Rema 1000 på Roskildevej i Benløse.

Det gør hende til en del af en minoritet. Kun syv procent af købmændene i butikskæden er kvinder. Og det kan mærkes, fortæller Karina Holm:

- Da jeg skulle overtage butikken, troede mange først, at min mand skulle have butik nummer to. Men sådan var det altså ikke.

Hun oplever af og til, at nogen har den holdning, at det er lidt pudsigt, at det hele styres af en kvinde:

- Mange synes, det er lidt spøjst, at det er en kvinde, der er købmand. Måske tænker de, at en kvinde nok ikke kan helt det samme som en mand, siger Karina Holm og læner sig op ad en af hylderne med dagligvarer.

Kvindernes kampdag er ikke noget, hun går synderlig meget op i, for hun har »kampdag 365 dage om året«. Og så mener hun heller ikke, at det nytter at fokusere for meget på forskellene mellem kønnene, men at det er bedre at holde fokus på kvindernes styrker. Skævvridningen går heller ikke kun én vej, mener hun. Kvinderne kan ifølge købmanden også godt få lidt mere tillid til mændene:

- Der kan tit komme en mand ned med en indkøbsliste, som konen har skrevet, og så står han der helt forvirret og usikker på, om han nu får det rigtige med hjem. Man kunne godt fortælle dagens kvinder, at de skal slippe lidt af kontrollen og have tillid til, at tingene fungerer, selv om man vender ryggen til.