Kanon tilskud til Unicef

Da Søren Scheibel, Scheibel Tæpper, lige før nytår via facebook blev opmærksom på, at der kun manglede 14.000 kroner i at millionen var nået, så var han hurtig til at melde ud, at han med sikkerhed ville give 10.000 kroner. Desuden smed hans søn, Rasmus Scheibel, Tømrermester Scheibel, 5000 kroner i puljen.